Ils recréent sa fille décédée grâce à la réalité virtuelle... et la lui font rencontrer

Nayeon, décédée en 2016 d'une maladie incurable à l'âge de 7 ans, avant de la faire rencontrer à sa mère Jang Ji-Sung dans un casque VR... et sous le feu des projecteurs.



Afin d'assurer le rendu le plus réaliste possible, les développeurs se sont appuyés sur la gestuelle d'une autre enfant ainsi que sur les documents renseignant au maximum le physique et le comportement de Nayeon. Évidemment, Jang Ji-Sung ne tarde pas à fondre en larmes devant l'avatar virtuel de sa fille disparue, ce qui ne manque pas d'émouvoir... et de faire le bad buzz. Pour beaucoup, l'affaire relève de certains problèmes éthiques dont la médiatisation évidente du malheur. On vous rassure, à en croire la personne concernée, elle était tout à fait d'accord et il s'agissait, en réalité, de sa volonté la plus précieuse

C'est peut-être un paradis réel. J'ai revu Nayeon un court mais heureux instant. Elle m'a appelé, le sourire aux lèvres. Je pense que mon souhait le plus cher a été exaucé.



Chacun se fera son avis. Pour certains, c'est un merveilleux moyen de soulager sa conscience endolorie ; pour d'autres, tout simplement la manière la plus efficace... de rester bloqué dans le passé, avec tout ce que cela implique. Un débat qui n'a pas encore fini de faire couler l'encre.





Si la réalité virtuelle est une technologie évidemment ludique, son utilité scientifique, militaire ou même psychologique n'est plus à prouver. Récemment, en Corée du Sud, des équipes techniques ont réalisé sous le couvert du reportage "I Met You" une expérience pour le moins étrange, dérangeante même, diront certains :