Hyrule Warriors L'Ère du Fléau : voici le prequel de Zelda Breath of the Wild, un premier trailer épique

Daruk, Urbosa, Mipha ou Revali. Parce que les images parlent parfois plus que les mots, voici la toute première bande-annonce du jeu en VF, ci-dessous.





le 26 septembre prochain. Concernant la suite de Breath of the Wild, le producteur Eiji Aonuma nous prévient qu'il faudra encore patienter un peu pour avoir de ses nouvelles : ça tombe bien, voilà justement de quoi combler l'attente.





Après un premier essai en 2014 sur Wii U , la franchise Hyrule Warriors accouchera bel et bien d'un deuxième opus inédit : Nintendo vient tout juste de nous en faire la surprise avec un trailer épique particulièrement affriolant. Voici donc Hyrule Warriors L'Ère du Fléau, une nouvelle aventure qui se déroulera cent ans avant les événements de The Legend of Zelda Breath of the Wild, la légendaire aventure parue sur Switch en 2017. Un prequel inattendu qui prendra à nouveau la forme d'un mûso sous la coupe de Koei Tecmo, nommé développeur par Nintendo qui assurera l'édition du projet.On y verra donc l'apparition de Ganon et toute sa confrontation avec le Royaume d'Hyrule lors de batailles à grande échelle : nous pourrons ainsi incarner Link et de nombreux Prodiges commeAh, dernier détail : Hyrule Warriors L'Ère du Fléau sortira en exclusivité sur Nintendo Switch