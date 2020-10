Hyrule Warriors L'Ère du Fléau : un court trailer consacré au gang des Yigas, ça tease un nouveau personnage

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau se rappelle à notre bon souvenir à travers un court trailer généreusement offert par Nintendo. Cette fois-ci, c'est le gang des Yigas - mené par son chef le grand Kohga - qui est à l'honneur, mais pas que. En effet, à la toute fin de la séquence, on aperçoit un mystérieux personnage dont l'identité fait l'objet de tout un tas de théories sur la Toile. Certains fans pensent qu'il pourrait s'agir de Twinrova, la 8e héroïne du peuple Gerudo qui aurait été bannie après avoir tenté de ressusciter Ganon. D'autres pensent que l'individu en question pourrait être l'oracle qui avait prédit la résurrection du démon.Quoi qu'il en soit, toutes ces hypothèses montrent que le scénario ne sera absolument pas anecdotique dans Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau qui, on le rappelle, se déroulera avant les événements de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Sortie fixée au 20 novembre prochain sur Nintendo Switch.