Hyrule Warriors L'Ère du Fléau : deux spots TV pour le prix d'un, et c'est en japonais

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau se rappelle à notre bon souvenir à travers deux spots TV japonais généreusement offerts par Koei Tecmo. L'occasion de rappeler que le jeu se déroulera avant les événéments de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, ce qui permettra donc de voir de nos propres yeux la fameuse bataille durant laquelle les Prodiges ont tout fait pour tenter d'anéantir Ganondorf. Dans cette volonté de surligner cette connexion entre les deux jeux, Nintendo précise que s i des données de sauvegarde de Breath of the Wild sont détectées sur la console, il sera possible de débloquer l'épée d'entraînement en bois en guise d'arme additionnelle. Et puis, n'oublions pas qu'une démo est disponible en téléchargement sur l'eShop.



La sortie de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est fixée au 20 novembre prochain, sachant qu'en cas de précommande, la louche du bonheur sera remise en plus de 3 € en points or.