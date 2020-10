Hyrule Warriors L'Ère du Fléau : réjouissez-vous, une démo gratuite est disponible dès maintenant

Les fans de The Legend of Zelda (et il y en a quelques-uns) n'auront pas oublié qu'un prequel de Breath of the Wild arrivera prochainement sur Switch : celui-ci prendra la forme d'un mûso, portera le nom d'Hyrule Warriors L'Ère du Fléau et se passera cent ans avant les événements du grandiose jeu de Nintendo. Une très jolie manière pour la firme d'attirer le regard vers un genre qui n'est pas des plus populaires et, donc, de garantir une certaine popularité au projet.



Figurez-vous que lors du Nintendo Direct Mini Partner Showcase publié aujourd'hui même, Big B a annoncé qu'une démo jouable serait disponible : encore mieux, celle-ci est d'ores et déjà présente au sein de l'eShop, entièrement gratuite. D'un poids de 1,3Go, cette véritable portion du jeu intègre tout le premier chapitre de l'aventure : notons que votre sauvegarde pourra être reprise dans le titre complet, lors de sa sortie prévue le 20 novembre prochain. Vous savez ce qu'il vous reste à faire...