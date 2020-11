Test Hyrule Warriors L'Ère du Fléau : de quoi patienter jusqu'au vrai prochain Zelda ?

Le Test

Sorti en 2014 sur Wii U, le premier Hyrule Warriors ne pouvait en aucun cas profiter de l'aura de Breath of the Wild, sorti trois ans plus tard sur Switch. Cette première tentative d'adaptation au genre si particulier du musō tenait donc plus du coup d'essai que du coup de maître. Mais les développeurs du second opus qui nous intéresse aujourd'hui ont parfaitement compris comment tirer bénéfice de BOTW, puisqu'ils en reprennent la direction artistique, quelques éléments de gameplay, et positionnent le jeu comme une préquelle de l'open world béni de la presse et des joueurs.

Cette dernière affirmation s'exprime naturellement à travers le scénario, qui met en vedette un petit robot qu'on jurerait sorti de Portal 2. Ce gardien a remonté le temps dans le but d'empêcher le Grand Fléau Ganon, dont les méfaits commencent déjà à se faire sentir puisque les monstres ne cessent de se multiplier dans les prairies d'Hyrule. Guidée par ce sympathique être métallique, la princesse Zelda part en quête de la lame purificatrice, du pouvoir du sceau de la famille royale et de quatre créatures divines gigantesques. Dès les premiers affrontements contre les forces du mal, un jeune chevalier de la garde royale prénommé Link se démarque des autres et devient alors le personnage principal de l'histoire. Vous l'aurez compris, nous avons droit à un scénario typique des jeux Nintendo, qui cherche plus à faire du fan-service ponctuel qu'à enrichir un univers unique et cohérent, et qui ose des phrases de présentation telles que "les Gorons vivent dans le village Goron" ou encore "les Gerudos vivent dans une cité des contrées Gerudos". Etonnant, non ? Bref, on n'est pas là pour l'histoire, mais pour des combats à la sauce musō, qui nous placent face à des centaines d'ennemis dans lesquels on rentre généralement comme dans du beurre, exception faite des adversaires intermédiaires et des boss.







C'est un genre particulier et, évidemment, il faut y être sensible pour pouvoir apprécier Hyrule Warriors. Mais il faut reconnaître que le jeu fait plutôt bien les choses en ce qui concerne le gameplay, plus riche et intéressant que la moyenne. Ainsi, on dispose d'une attaque standard, d'une attaque forte, d'une esquive et d'un coup fatal à déclencher quand la jauge correspondante est pleine. Il est également possible d'utiliser des baguettes (de feu, de glace et de foudre), de balancer des bombes à distance, de créer un bloc de glace pour stopper la charge de certains adversaires, de lancer un sort aimanté pour attirer les pièces de métal, ou encore d'immobiliser les ennemis quelques secondes grâce à la maîtrise du temps. Le raffinement ultime provient du système de point faible, qui permet de faire très mal aux gros ennemis en fonçant sur leur talon d'Achille après avoir réussi une esquive. Quelques coups suffisent alors pour les mettre directement à terre ou, au minimum, entamer sérieusement leur barre de vie, qui ne baisse souvent que lentement avec des attaques standards.





ILS SONT VENUS, ILS SONT TOUS LÀ





Ce système aurait pu suffire, mais il se voit enrichi par la présence de plusieurs personnages aux capacités très différentes. Ainsi, alors que Link est capable de tirer quelques flèches, Zelda lance des sortes de cubes élémentaires, Impa invoque des doubles fantomatiques, Daruk possède un bouclier qui lui permet de résister aux explosions et Urbosa contrôle la foudre. Et c'est sans compter la présence de Mipha, Revali, Hestu, Riju et d'autres encore, pour un total de dix-huit personnages bien différenciés. Libre à vous d'en privilégier un en particulier ou de zapper régulièrement de l'un à l'autre, y compris en pleine partie puisqu'on part en mission à plusieurs la plupart du temps. A noter qu'à certains moments on prend également le contrôle de l'une ou l'autre des créatures divines évoquées plus haut, que l'on pourrait comparer à des robots géants et qui provoquent des dégâts dignes d'un musō au carré ou presque, puisque les ennemis ne tombent alors plus par centaines sous nos coups mais par milliers. Ca défoule ! La meilleure idée du jeu reste tout de même sa filiation avec Breath of the Wild, aux basques duquel L'Ere du Fléau essaye de coller autant que possible. Une démarche qu'on pourra éventuellement juger opportuniste mais qui, avouons-le, s'avère très efficace. Ainsi, vous aurez certainement remarqué quelques noms issus de BOTW dans la liste de combattants évoquée plus haut. De manière encore plus évidente, le jeu reprend à son compte la direction artistique "cel shading" du fameux open world, et semble même réintègrer directement plusieurs modèles de héros et d'ennemis. On retrouve également une gestion des éléments réaliste, de type foudre sur métal ou feu qui se propage dans les herbes. Par ailleurs, le jeu nous offre une arme bonus s'il détecte la présente d'une sauvegarde de Breath of the Wild sur la console, et réutilise le principe des recettes de cuisine qui apportent des avantages en combat.





L'ÈRE DU FLÉAU... ET DE QUELQUES BAS