Hyrule Warriors L'Ère du Fléau : un trailer pour le Tokyo Game Show 2020, du gameplay aussi

The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Ce sera donc l'occasion de prendre part directement au Grand Fléau, avant le réveil de Link.En plus du trailer, on a également droit à une vidéo de gameplay dans laquelle on aperçoit furtivement la jeune Impa - qui sera donc jouable - et les clones qu'elle pourra créer pour nettoyer l'écran avec un maximum d'efficacité. On rappelle que Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau comprendra un mode coopération pour combattre à deux sur la même console, et qu'il est dès à présent disponible en précommande.Sortie programmée pour le 20 novembre prochain sur Nintendo Switch.