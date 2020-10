Hyrule Warriors L'Ère du Fléau : un nouveau trailer, Pru'Ha et Farras à l'honneur

Nintendo a très bien joué son coup : en attendant la suite attendue de The Legend of the Zelda Breath of the Wild, la firme mise sur un prequel se passant cent ans avant qui prendra la forme d'un muso nommé Hyrule Warriors L'Ère du Fléau. Un excellent moyen de rameuter du monde vers un genre qui, d'office, ne séduit pas forcément les amateurs de la mythique franchise : aujourd'hui, Big N tire la corde de l'émotion en faisant revenir deux personnages bien connus.Pru'Ha et Faras, respectivement issues du Laboratoire antique d'Elimith et d'Akkala, feront ainsi leur retour sous des traits évidemment rajeunis : on croise les doigts pour le scénario nous raconte quelques peu inédits avec toute la finesse et la poésie qui caractérisent la série.On rappelle que Hyrule Warriors L'Ère du Fléau sortira le 20 novembre prochain sur Nintendo Switch et ce en exclusivité, cela va sans dire.