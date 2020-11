Hyrule Warriors L'Ère du Fléau : un dernier trailer épique avant la sortie du prequel de Breath of the Wild

Alors que l'on attend toujours patiemment la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild, Nintendo régale tout de même sa communauté avec un prequel pour le moins inattendu : pour le coup, il prendra le forme d'un musô bien brutal nommé Hyrule Warriors L'Ère du Fléau, dont l'histoire se déroulera cent ans avant les événements de l'excellente exclusivité Switch. Une manière futée d'apporter un intérêt considérable à son jeu, qui sortira très justement ce vendredi 20 octobre sur la console nomade de Nintendo : pour l'occasion, Big N nous a donc concocté un joli trailer, plein de poésie et de courage, pour faire monter l'excitation. Et l'air de rien, ça marche un peu.