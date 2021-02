Hyrule Warriors L'Ère du Fléau : le contenu du Season Pass révélé, voici les détails

Le Nintendo Direct du 17 février 2021 fut aussi l'occasion pour Nintendo de confirmer que de nouveaux contenus pour Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau était prévu. De quoi ravir toutes celles et ceux qui sont tombés en émoi face à ce Musô-like sorti en novemrbe dernier et qui vont pouvoir retrouver de nouveaux personages jouables, de nouveaux stages et bien sûr plein d'autres bonus cosmétiques à venir dans les prochains mois. Ce Season Pass débutera d'ailleurs en juin prochain, tandis qu'une seconde vague est prévue pour le mois de novembre 2021, sans que l'on sache pour le moment ce qui est attendu. Alors oui, Nintendo avait prévu un trailer pour cet effet d'annonce, mais la vidéo reste elle aussi bien chiche en détails. Tout juste sait-on que ce Season Pass permettra à Link d'obtenir directement une arme et une tenue supplémentaire, qui arriveront quoi qu'il arrive le 28 mai prochain à l'achat individuel. On attend donc que Nintendo soit plus précis.