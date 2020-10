Hyrule Warriors L'Ère du Fléau : on pourra utiliser les pouvoirs Sheikah d'une nouvelle manière, la preuve en vidéo

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau qui s'offre un énième trailer où les Korogus pointent le bout de leurs feuilles. Ce n'est pas tout, car comme expliqué dans le communiqué, cette courte séquence montre aussi une nouvelle manière d'utiliser les pouvoirs Sheikah. On profite de l'occasion pour rappeler que les événements du jeu se dérouleront une centaine d'années avant l'histoire de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. En clair, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau permettra de prendre part à la grande bataille durant laquelle les Prodiges ont unis leurs forces pour tenter de vaincre l'infâme Ganondorf.La sortie du jeu est programmée pour le 20 novembre sur Nintendo Switch.