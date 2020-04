Horizon Zero Dawn 2 : une offre d'emploi éveille de nouveaux soupçons

Avec des chiffres de ventes impressionnants et une renommée bientôt portée sur PC , Horizon Zero Dawn est une indéniable réussite dont la suite s'avère plus que probable. Curieux que nous sommes, nous voilà donc à l'affût de la moindre bribe d'information à son sujet et une toute particulière nous est justement donnée par le biais d'une offre d'embauche : Guerrilla Games recherche effectivement un animateur confirmé... "spécialisé dans les animaux".Avec une équipe à sa charge, le développeur devra alors travailler et améliorer les comportements bestiaux : cela renvoie évidemment à la fameuse aventure d'Aloy dont la composante principale résidait dans sa faune robotique, à la fois monstrueuse et majestueuse, inspirée librement des animaux de la préhistoire.Bien sûr, rien ne dit que ce futur recrutement ne concerne pas une autre franchise, pourquoi pas inédite : toutefois, lorsque l'on se souvient de la bourde révélatrice d'une actrice il y a un an et du tweet énigmatique d'un concepteur en octobre dernier, l'existence d'Horizon Zero Dawn 2 semble se profiler très, très sérieusement. Et autant vous dire que l'on ne dira pas à non à un tel projet.