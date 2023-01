Hogwarts Legacy : deux nouvelles vidéos de gameplay, la mission Braconniers et découverte de Poudlard

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, les fans de Harry Potter et au-delà sont encore plus impatients de mettre la main sur cet Action-RPG open world. Il faut dire que depuis son annonce et ses nombreuses présentations, le titre développé par Avalanche Software suscite un intérêt grandissant. Afin de nous prouver que leur jeu est bel et bien ce grand jeu qui nous a été promis, les développeurs nous ont donc lâché dans le monde ouvert, afin de découvrir le plaisir de se balader librement, à cheval sur son balais. Bon, comme la démo était balisée avec présence d'un surveillant pour nous guider (et surtout éviter les spoils), nous ne pouvions pas nous balader partout où nous voulions.







Toutefois, nous avons pu découvrir l'intérieur du château de Poudlard, son hall, ses grands couloirs, sa bibliothèque impressionnante et d'autres pièces majestueuses. Il a été possible de s'aventurer à l'extérieur, mais aussi de tester une des missions principales du jeu, celle avec les Braconniers. L'occasion de découvrir un aspect plus narratif, et de croiser les premiers dragons. Pendant nos 60 minutes de session, on a aussi pu découvrir l'introduction du jeu, de nombreuses cinématiques, mais aussi créer notre propre sorcier. Cependant, tout n'était pas capturable, mais vous avez déjà deux grosses vidéos maison au format 4K, sur PS5.



La sortie de Hogwarts Legacy est fixée au 10 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.













Depuis que Warner Bros Games a invité toute la presse et les influenceeurs pour jouer à une version quasi finalisée de