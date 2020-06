Hitman III : six niveaux seront proposés, les anciennes missions rétrocompatibles

Hier, IO Interactive a tenu un petit livestream portant sur son prochain bébé, le fameux Hitman III révélé au public lors du show PS5. Un épisode cross-gen qui arrivera sur la dite-console de Sony mais aussi sur PS4, Xbox One, Xbox Series X et bien entendu PC : bref, tous les regards des fans sont désormais rivés sur cette nouvelle aventure qui vient de livrer de nouveaux détails.Tout d'abord,Notons qu'il sera toujours possible d'arborer le level design avec une liberté frappante : en l'occurrence, il sera par exemple possible d'escalader des buildings comme le présentait la bande-annonce, et une multitude de possibilités seront bien entendu proposées pour assassiner ses proies.La narration, elle, serait apparemment plus implicite, parfois imbriquée directement dans l'environnement, et approcherait une ambiance "plus sombre, sérieuse et mature". Plusieurs personnages seront toujours présents pour rythmer l'histoire, tous joués par des comédiens professionnels.Un bien bel objectif pour la firme dont le développement est pourtant le cœur de métier depuis sa création en 1998.Pour le moment, le prochain périple meurtrier de l'agent 47 ne dispose toujours pas de jour de sortie précis : en revanche, on sait qu'il arrivera pendant le mois de janvier 2021.