Halo : la série télé perd son 2ème showrunner, un projet maudit ?

Annoncé en grandes pompes en 2013 avec l'appui de Steven Spielberg lors de la conférence E3 de Microsoft, la série télé Halo fait partie de ces projets dits "maudits". Après moult reports, des changements de plateforme de diffusion et des réalisateurs qui mettent les voiles, on apprend par le biais de nos confrères de The Hollywood Reporter que la série est désormais orpheline de son showrunner. C'est la deuxième fois que cela arrive, puisqu'en 2019, Kyle Killen avait déjà évoqué son envie de quitter le projet alors que le tournage avait commencé à Budapest. Depuis, c'est un certain Steven Kane qui l'avait remplacée et qui vient d'annoncer son départ dès lors que le tournage en Hongrie sera terminée. Autant vous dire que rien ne présage de bon avec tant de personnes qui ont du mal à aller jusqu'au bout du projet, sachant qu'on a aussi appris que la série avait été écourtée d'un épisode (9 au total) et que c'est désormais Paramount+ qui sera en charge de diffuser le programme, une plateforme inexistante ailleurs qu'aux Etats-Unis. Voilà de quoi restreindre son potentiel de lecture de la part des téléspectacteurs.





