Halo Infinite : un making-of porté sur le minutieux sound design des véhicules

Ce n'est pas la première fois que 343 Industries vante ses talents en matière de réalisation technique pour Halo Infinite : nous avions déjà eu droit à une amusante vidéo portée sur les bruits d'aliens (ça se passe ici et ça vaut le détour) et, aujourd'hui, l'équipe américaine s'attarde sur le sound design des véhicules. Avec tout un tas de micros dont on évite de deviner le prix pour échapper aux vertiges et des techniciens soudés, on peut alors s'apercevoir du soin apporté à des bruits pourtant courants comme les ronronnements de moteur, les crissements de pneus, l'air glissant sur la carrosserie ou la réaction des gravillons selon le comportement de l'automobile.Autant de détails qui ne promettent que du bon pour cet Halo Infinite décidément discret dont le dernier trailer remonte à l'E3 2019 : de ce que l'on sait, le développement progresse bien et l'on nous promet même un moteur graphique ahurissant ... ce dont ne doutions pas vraiment. On espère désormais que Microsoft saura nous donner un peu de biscuit dans les mois à venir.