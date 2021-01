Halo Infinite : on aura des nouvelles du jeu cette semaine !

Depuis la démo qui a fait polémique en août 2020, Halo Infinite est un jeu qui se fait discret. Si l'on sait que sa date de sortie a été reculée d'un an et que le studio 343 Industries nous promet de nettes améliorations pour ne pas décevoir les fans de la licence, le titre n'a toutefois pas donné de vraies nouvelles depuis un petit moment. Mais il semblerait que les choses bougent du côté des développeurs et c'est par le biais d'un post Reddit que l'on apprend qu'on devrait avoir des informations concrètes sur le jeu dès cette semaine. C'est un employé de 343 Industries qui s'est laissé à quelques confidences, expliquant que si le jeu n'a pas fait beaucoup parler de lui, c'est aussi parce que nous sortons des fêtes de fin d'année, période peu propice pour faire de grosses annonces, surtout après la dinde et la bûche.



Maintenant que l'équipe s'est bien reposée, il est temps de reprendre la parole, avec la promesse d'être transparent envers les joueurs et la communauté. Du coup, chaque mois, le studio américain s'engage à donner des nouvelles du jeu à travers un journal hebdomadaire, répondant au nom de "Inside Infinite", et le premier épisode sera mis en ligne dans les prochains jours. 343 Industries mesure tout de même ses propos en expliquant que l'idée est de tenir un journal de bord de l'évolution du développement, et non de faire des annonces tonitruantes. C'est bien noté en tout cas de notre côté.