Halo Infinite : les développeurs veulent nous offrir "le jeu Halo que nous méritons"

Si Cyberpunk 2077 est de loin le jeu qui fait le plus couler d'encre ces dernières semaines suite à un résultat limite injouable sur PS4 et Xbox One, et un peu déceptif sur PC, il est un autre titre qui a frolé la catastrophe en termes de communication : c'est Halo Infinite. Après la démo du mois d'août et des graphismes que les joueurs ont jugé pas à la hauteur pour un titre next gen censé tourné sur la plus puissante des consoles nouvelle génération (12 téraflops), 343 Industries et Microsoft ont pris la lourde décision de renvoyer le jeu en production, et pour une année supplémentaire. Aussi, parce que la période l'oblige (les fêtes de fin d'année quoi), un long message a été posté sur le site officiel de Halo pour nous souhaiter de passer de bonnes fêtes, mais aussi pour rassurer les joueurs qui attendent le retour du Master Chief comme le Messie. C'est carrément Bonnie Ross, qui est à la tête de 343 Industries, qui a décidé de se fendre d'un message plutôt rassurant :



2021 sera une grosse année pour la licence Halo. Comme annoncé récemment, Halo Infinite arrivera à l'automne 2021. Je me rends compte que l'attente a été difficile, et je vous assure que l'équipe fait tout pour que le jeu soit entre vos mains le plus tôt possible, mais elle veut aussi vous livrer quelque chose de spécial... le jeu Halo que vous méritez.



Je vous remercie de votre patience, de votre compréhension et, surtout, vos mots de soutien envers l'équipe. Je ne sais pas comment vous dire à quel point je suis reconnaissante envers la communauté Halo et les encouragements qui nous ont été envoyés. Comme vous l'avez constaté lors du récent post sur le blog, l'équipe fait d'énormes progrès et a vraiment hâte de vous montrer le résultat.



Un message encourageant qui prouve bien une chose : le jeu n'était pas prêt pour le 10 novembre dernier et la sortie de la Xbox Series X|S, même si Joseph Staten, le nouveau directeur créatif du jeu qui a remplacé Christopher Lee après son départ inattendu, a déclaré que "Halo Infinite était de loin le Halo le plus vaste et le plus vertical auquel il ait joué". La partie multijoueur devrait elle aussi être à la hauteur et faire fi de toutes fonctionnalités sujettes à polémiques comme les lootboxes qui devraient être absentes du jeu. On ne demande qu'à les croire sur parole. Rendez-vous donc dans un an.