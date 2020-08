Halo Infinite : la version Xbox One abandonnée ? La rumeur qui inquiète

Face au travail qui reste à effectuer sur Halo Infinite, il semblerait que 343 Industries ait décidé d'abandonner la version Xbox One du jeu, afin de se focaliser sur la version Xbox Series X. La rumeur vient de Sponger, un insider relativement fiable qui officie sur Resetera, et qui a déjà fait fuiter plusieurs informations véridiques par le passé. Selon lui, 343 Industries fait face à de gros problèmes pour faire tourner correctement le jeu sur les machines actuelles. Pour vous donner une idée, le jeu n'arriverait pas tourner au-delà du 900p sur l'ancienne Xbox One S, ce qui aurait poussé le studio a décider d'en faire une exclusivité next gen'.

Le hic, c'est qu'une telle décision serait en contradiction radicale avec la politique de cross-gen dont Microsoft fait activement la promotion. En effet, la firme de Redmond a expliqué à de nombreuses reprises que tous les jeux first-party Xbox sortiraient sur Xbox One et Xbox Series X pour les années à venir. Vous l'avez compris, alors que les problèmes de développement s'accumulent, il est fort possible qu'on assiste à un nouveau report de la date de sortie du jeu.