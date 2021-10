Halo Infinite : la campagne solo enfin dévoilée dans une vidéo de 6 min, y a-t-il des progrès ?

Il était temps ! À un mois et demi de sa sortie officielle, Halo Infinite a daigné révélé sa campagne solo, celle qui a tant fait polémique lorsque 343 Industries l'avait montré à l'été 2020 et qui a généré un bad buzz monstre suite à des graphismes décevants et un gameplay mou du genou. Qu'en est-il un an et demi après le désastre médiatique ? Cette vidéo de plus de 6 minutes est là pour nous montrer les progrès techniques qui ont été faits depuis, et surtout nous confirmer qu'il s'agira de la plus grosse campagne solo jamais produite pour la saga. Avec pour objectif de proposer une map plus ouverte et de loin la plus grande, Halo Infinite se rapproche davantage de l'open world que du FPS couloir qu'on avait l'habitude de voir dans les précédents opus. Pour s'adapter à ce terrain de jeu plus ouvert, le jeu proposera tout un tas d'objectifs secondaires et une multitude de véhicules pour parcourir la carte plus rapidement. Halo Infinite en profite pour emprunter des mécaniques de jeu aux Action-RPG, avec un système d'améliorations des armes et de son équipement, comme le grappin, le bouclier, le détecteur ou encore les propulseurs. Quant à l'histoire, elle semble assez classique, avec une histoire qui emmenèra le Master Chief sur la planète Zeta Halo pour faire connaissance avec une nouvelle intelligence artificielle appelée "The Weapon", et c'est elle qui va remplacer Cortana. La sortie de Halo Infinite est prévue le 8 décembre sur Xbox Series, Xbox One et PC, avec une fonction free-to-play.