Halo Infinite : 343 Industries confirme que la version Xbox One est maintenue

Il y a quelques jours, une rumeur faisait son apparition sur le net, évoquant le fait que 343 Industries allait annuler la version Xbox One d'Halo Infinite afin de pouvoir se concentrer sur la version Xbox Series X. Si cette décision aurait été en contradiction avec la politique de Microsoft, elle apparaissait comme une bonne solution afin de s'assurer que la version next'gen du jeu rattrape son retard. Heureusement pour ceux qui ne comptent pas investir dans la Series X, 343 Industries vient de démentir cette rumeur, et de confirmer que la version Xbox One du jeu aura bel et bien lieu. Le community manager du studio, John Junyszek, a d'ailleurs qualifié ces rumeurs de "fausses fuites".

Hey Eric - we're seeing lots of fake "leaks" out there, so please don't believe everything you read. There are no plans to change our 2021 release or the devices and platforms we'll be supporting. We're building Halo Infinite to be the best it can be on each device/platform 👊