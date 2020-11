GTA 6 : Rockstar Games commence le teasing, un 1er indice subtil et ludique

Le monde attend Grand Theft Auto VI, il n'y a pas vraiment de doute à avoir à ce niveau-là. Pourtant, Rockstar semble traîner la patte : hormis GTA 5 porté sur trois générations de machines (dont prochainement la PS5 et la Xbox Series X) et son multijoueur, toujours aussi vaillant, la firme a R étoilé n'a rien indiqué concernant le futur de la saga. Du moins, jusqu'à maintenant : lors du dernier teaser vidéo pour les prochains DLC du fameux GTA Online, il est possible d'apercevoir une suite de chiffres qui forment en réalité des coordonnées GPS.Et lorsque l'on se rend à l'adresse indiquée, sur Google Maps par exemple, on se retrouve en Virginie, aux États-Unis, devant une route formant... un gigantesque "VI". Ni une, ni deux, pour beaucoup, ce six en chiffre romain ne peut faire allusion qu'à GTA VI. Et il faut dire qu'il serait temps pour le studio de faire monter la pression atour d'un nouvel épisode.