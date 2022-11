Gran Turismo : le tournage du film vient de démarrer, voici les premières photos

Jacques Jouffret apparaît, un caméraman français mais aussi directeur de la photo qui a beaucoup travaillé avec Hollywood, notamment sur des films tels que Into the Wild, Deepwater, Du Sang et des Larmes ou bien encore Bloodshot. Toutefois, le réalisateur du film n'est autre que Neill Blomkamp, mondialement connu pour District 9, Elysium et Chappie. L'histoire du film Gran Turismo est adapté de l'histoire vraie de Jann Mardenborough, joueur de Gran Turismo qui a remporté la GT Academy à plusieurs reprises, lui permettant de devenir un véritable pilote de course automobile par la suite. C'est Archie Madekwe, qu'on a pu voir dans Midsommar, qui incarne le jeune talent, tandis qu'il sera coaché par David Harbour et pris en grippe par Orlando Bloom, un responsable marketing aux dents longues qui travaille dans le monde de l'automobile. Quant aux parents du personnage de Jann Mardenborough, ils seront joués par Djimon Hounsou Geri Halliwell, la célèbre Spice Girl. Le tournage se déroule en ce moment même en Hongrie pour une sortie le 11 août 2023 au cinéma. Il s'agit du deuxième long-métrage après

Filming is now underway on #GranTurismoMovie - based on the inspiring true story of a Gran Turismo player, Jann Mardenborough, who won a series of gaming competitions leading him to become an actual professional racecar driver. 🎬🏎 pic.twitter.com/gV13gEg2G5 — Sony Pictures (@SonyPictures) 12 novembre 2022

Le coup d'envoi du tournage du film Gran Turismo a été donné ce samedi 12 novembre 2022, comme l'atteste le tweet de Sony Pictures qui en a profité pour poster la toute première photo "on set". Sur le clap numérique qu'on aperçoit sur le cliché, le nom deUncharted.