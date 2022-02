Gran Turismo 7 : timelapse, course de nuit, replay, voici 5 min de gameplay sur PS5 en 4K

Depuis le State of Play du 2 février 2022 et les previews enthousiasmantes de la presse spécialisée , Gran Turismo 7 commence à générer une certaine hype. Les fans de la première heure prient pour un retour aux sources, avec ce petit plus de modernité pour que la série puisse enfin coller aux canons actuels et à la concurrence qui a déjà pris pas mal d'avance. Afin de rassurer le joueur, Sony Interactive Entertainment nous propose de découvrir une nouvelle vidéo de gameplay, montée par nos soin, et qui permet d'avoir un aperçu de ce qui nous attend le 4 mars prochain. Replay en musique, timelapse magnifique, course de nuit, immersion dans le cockpit du pilote, Gran Turismo 7 n'a jamais été aussi intéressant. Espérons que le rendu final et que les sensations manettes en main se concrétisent une fois le jeu sorti.