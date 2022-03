Gran Turismo 7 : Sony retire le jeu des ventes en Russie, mais ne prend pas position sur la guerre en Ukraine

Voilà 10 jours que la guerre en Ukraine a éclaté et si le conflit ne semble pas trouver une issue favorable, du côté des acteurs du monde du divertissement, on multiplie les interventions choc pour montrer son mécontentement envers le gouvernement de Vladimir Poutine. Dans le jeu vidéo, depuis plusieurs jours, de nombreux constructeurs et éditeurs ont fait savoir qu'il boycottait la Russie en soutien au peuple ukrainien. Electronic Arts pour commencer, puis CD Projekt Red, Bloomber Team et plus récemment Microsoft qui retire l'ensemble de ses produits du territoire russe. Du côté de Sony, aucune prise de position n'a été faite, le constructeur japonais ne souhaitant visiblement pas se prononcer à ce sujet. Toutefois, de manière tout à fait discrète, Sony Interactive Entertainment a tout de mêle agi, puisque le jeu Gran Turismo 7 n'a pas été commercialisé en Russie, du moins dans sa version dématérialisée.Nos confrères de chez Eurogamer ont en effet constaté que le PlayStation Store indique une sortie suspendue, sans plus de précision, alors que le jeu est disponible dans le reste du monde depuis quelques heures. On ne sait pas si cette intervention en douce de Sony Interactive Entertainment cache d'autres manoeuvres, mais une chose est certaine, les entreprises se suivent et se soutiennent dans cette lutte pour faire flancher le Kremlin. On imagine que d'autres acteurs élèveront leur voix dans les jours et semaines à venir si la guerre en Ukraine se poursuit...