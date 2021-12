Gran Turismo 7 : le circuit Deep Forest Raceway présenté dans une vidéo de gameplay 4K

Alors que nous nous rapprochons doucement de la sortie de Gran Turismo 7, Polyphony Digital donne des nouvelles de son jeu de courses, prévu à la fois sur PS4 que sur PS5. Il est question aujourd'hui de nous faire découvrir un tracé bien connu des joueurs de la série, puisque c'est le circuit Deep Forest Raceway qui est présenté aujourd'hui. Présent dans tous les épisodes de Gran Turismo depuis sa création en 1997, ce tracé se distingue par ces décors rocailleux et ses tunnels lumineux, avec des virages bien serrés également. Bien sûr, Gran Turismo 7 est un jeu qui sera jouable en 4K 60fps pour que l'expérience soit la plus optimale possible. Côté contenu, on nous a promis une campagne solo, mais aussi des modes arcade et école de conduite pour passer les permis, sans oublier que le jeu disposera de plus de 420 voitures et 90 circuits au lancement.



La sortie de Gran Turismo 7 est attendue pour le 4 mars 2022 sur PS5 et PS4.