Gran Turismo 7 : la date de sortie enfin révélée, il est prévu sur PS5 et PS4

les joueurs entameront leur voyage à partir de la Mappemonde de GT.









En plus du retour du mode Campagne GT, les circuits historiques tels que "Trial Mountain" et "High-Speed Ring" seront de retour, avec des graphismes toujours plus photo-réalistes. Polyphony Digital parle de réalisme asez fort, avec un souci de détail jamais atteint pour la série. Bien sûr, comme le titre sera remarquable en graphismes, un mode Photo avancé a été mis en place pour immortaliser les plus belles carrosseries. Non seulement, on pourra prendre des photos à travers 2 500 lieux répartis dans 43 pays, mais aussi activer le mode HDR pour encore plus de surprises.



création d’une nature complexe et réaliste façonnée, grâce à une multitude de données météorologiques, avec en plus des conditions recréées en fonction de l’heure de la journée où se déroule l’action. On a hâte de voir tout cela le jour venu.

Cela fait un moment que l'on sait que Gran Turismo 7 ne sortira pas cette année, depuis le mois de février pour être précis en fait. Depuis, c'était silence-radio, mais le jeu a refait surface lors du PlayStation Showcase du 9 septembre, avec en prime un nouveau trailer de plus de 3"15 min. L'occasion de reluquer les plus belles voitures du monde, toujours modélisée avec le plus grand soin, mais aussi d'apprendre que c'est le 4 mars 2022 qu'on pourra mettre la main dessus. Sans surprise sinon, Sony a confirmé que le jeu sera cross-gen, avec une sortie simutanée sur PS5 et PS4 à la même date. Parmi les bonnes nouvelles, on note le grand retour du mode Campagne GT, avec cette petite précision :Enfin, sachez que Gran Turismo 7 proposera un système de météo enfin avancé, histoire d'oublier les déconvenues de Gran Turismo Sport. Polyphony Digital parler de