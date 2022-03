Gran Turismo 7 : Kazunori Yamauchi présente encore ses excuses et promet un réajustement des crédits

En plein damage control depuis la mise à jour 1.08 qui a clairement favoriser les micro-transations dans Gran Turismo 7, Polyphony Digital et plus précisément son Président, Kazunori Yamauchi, tient à présenter ses excuses auprès des joueurs et de sa communauté. C'est la deuxième fois en une semaine que le créateur de la série Gran Turismo se voit obliger d'intervenir pour éteindre l'incendie qu'il a lui-même allumé. Il y a eu en effet cette impossibilité de lancer le jeu suite à des serveurs qui ont été volontairement coupés, révélant que le mode solo impossait une connexion obligatoire, puis ce fut la débandade avec des changements dans le business model par le biais d'ajustements économiques qui poussaient les joueurs à acheter les voitures avec de l'argent réel. La colère fut grande et le review bombing violent , à tel point que la note utilisateur du jeu affiche un 1.5/10 sur Metacritic , sans doute l'une des notes les plus mauvais de l'Histoire du jeu vidéo. Pour calmer les ardeurs des joueurs, un "geste commercial" est proposé avec un don de 1 million de crédits à tous les joueurs qui se connecteront sur Gran Turismo 7 avant le lundi 25 avril 2022.

Merci pour votre soutien sans faille et vos constants retours sur Gran Turismo 7, vous ne parlez pas dans le vide. Je voudrais vous présenter nos excuses pour la frustration et la confusion qui ont été causées par notre mise à jour de la semaine dernière, qui a non seulement fait planter les serveurs mais a également résulté en des ajustements à l’économie en jeu qui ont été fait sans donner d’explication claire à notre communauté.



Nous savons que ce n’est pas l’expérience de jeu Gran Turismo à laquelle vous vous attendez, et nous ferons un geste de bonne volonté envers vous sous la forme d’un pack de crédits non-achetés de 1 million Cr., disponible pour tous les joueurs qui ont été affectés. Vous trouverez ces crédits sur vos comptes sous peu. Soyez sûrs de vous connecter au jeu avant le 25 avril pour récupérer vos crédits.

Le nombre d’événements sera augmenté également et la promesse est de ne plus frustrer les joueurs. Evidemment, on attend de voir quelles seront les véritables mesures une fois le patch disponible avant de crier victoire. En attendant, voici la liste des promesses affichées en ce jour de rédemption :

On apprend qu'un nouveau patch correctif est en cours de production et sera déployé en avril prochain pour rééquilibrer ce système de récompenses qui ne joue clairement pas en faveur des joueurs.

Mises à jours qui entreront en effet au début du mois d’avril :

- Augmentation des récompenses dans les évènements de la deuxième moitié -des Worlds Circuits d’environ 100% en moyenne.

- Addition de hautes récompenses pour avoir complété l’Expérience Circuit avec des résultats Tout Or/Tout Bronze.

- Augmentation des récompenses dans les Courses En Ligne.

- Inclusion d’un total de 8 nouveaux évènements Course d’Endurance d’une heure dans les Missions. Ces évènements donneront également de plus grandes récompenses.

- Augmentation de la limite maximale de crédits non-achetés dans les porte-feuille des joueurs de 20M Cr. à 100M Cr.

- Augmentation de la quantité de voitures Usagées et Légendes disponibles à tous moments.