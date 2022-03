Gran Turismo 7 : un review bombing massif et violent, les joueurs sont en colère

Le retour des serveurs par le biais de la mise à jour 1.08 et les excuses de Kazunori Yamauchi n'auront pas suffi à contenter les joueurs de Gran Turismo 7, qui sont actuellement en train d'exprimer leur colère par un review bombing massif et violent sur Metacritic . Au moment où l'on écrit ces lignes, la note utilisateur est de 2.4/10, soit une chute vertigineuse de plus de 5 points avant l'incident d'il y a 2 jours. Sur les 3 932 avis entregistrés, 2 254 sont vraiment négatives. Certains réclament carrément le remboursement de leur jeu pour avoir été trompé par la marchandise, comme le relaie Eurogamer . Si la plupart des joueurs remettent en cause la connexion obligatoire pour y jouer en solo, d'autres pointent du doigt le nouvel équilibrage économique qui s'avère être encore moins généreux en crédits au lancement du jeu.Il s'agit-là évidemment d'une tentative à pousser les joueurs à dépenser de l'argent réel, découragés par des chiffres désormais mirobolants, chose qu'on avait poindre lorsque nous écrivions notre test complet . C'est d'autant plus frustrant pour les joueurs puisque le producteur Kazunori Yamauchi a laissé sous-entendre qu'il n'y aura pas de retour en arrière concernant le coût des véhicules, mais qu'en échange, on pourra compter sur des bonus et fonctionnalités en plus. Pas sûr que Polyphony Digital ait fait le meilleur choix en termes de communication, surtout après plus de 30 heures de maintenance, qui aura mis en lumière cette connexion obligatoire qui risque de faire débat encore longtemps.