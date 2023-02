Goldorak : on a joué au jeu et les producteurs nous décortiquent le gameplay [Exclusif]

Dans la foulée du premier teaser de gameplay de Goldorak : Le Festin des Loups lâché par Microids ce matin à 9h pétantes, nous vous proposons une vidéo exclusive consacrée au titre développé au sein du studio Enroad et chapeauté par Microids. En effet, nous avons pu nous rendre il y a quelques semaines dans leurs locaux pour découvrir un peu plus le gameplay, et même le prendre en mains. Nous avons aussi profité de notre présence sur place pour interviewer les deux producteurs du jeu que sont Julien Hubert et Nourdine Mohammed Saad, qui travaillent de concert avec Dynamic Planning et Go Nagai. Ensemble, ils nous expliquent la vision de ce jeu d'action qui se déroulera dans un monde semi open world. L'aventure sera en effet découpée en plusieurs biomes, qui sont en réalité des zones ouvertes où Goldorak pourra se balader librement. Du haut de ses 30 mètres, il verra le monde différemment, mais pourra contrer la menace de Vega qui enverra ses Golgolth pour s'emparer de la Terre. L'histoire couvrira un arc narratif très précis, dans lequel l'Episode 7 (Le Festin des Loups) aura sa part importante.Les développeurs promettent un jeu dynamique avec des possibilités de combo nombreuses aux commandes d'un Goldorak qui sera à la fois massive, mais capable de réaliser des figures acrobatiques comme dans le dessin animé. Le robot de Go Nagai se doit d'être souple, capable d'esquiver les attaques rapidement, de sauter haut, mais aussi d'attraper les ennemis avec des prises spectaculaires. Evidemment, l'ensemble des attaques iconiques de Goldorak seront présents, Microids souhaitant une véritable authenticité dans le rendu final. D'ailleurs, au niveau des graphismes, il s'agit d'un rendu toon-shading, avec une direction artistique proche du dessin animé des années 70. Autrement, sachez qu'il sera possible de piloter Goldorak dans son vaisseau. Mais pour mieux savoir ce qu'il en retourne, on vous invite à regarder notre interview de 45 minutes, pleines d'anecdotes enrichissantes. Oui, vous pouvez prévoir les pop-corns et le plaid.