Goldorak Le Festin des Loups : le trailer de gameplay a été lâché, c'est un semi open world

Goldorak : Le Festin des Loups, qui fait référence à l'épisode 7 de la série animée, considérée pour les puristes comme étant le meilleur et le plus intéressant. Entre un Goldorak qui est dominé par son adversaire Janus et les trahisons au sein du clan de Vega, jamais le suspense n'aura été fort dans l'oeuvre de Go Nagai. D'après le communiqué que Microids nous a envoyé il y a plusieurs jours, Goldorak Le Festin des Loups suivra le premier arc narratif de la série animée, ce qui nous permettra de revivre les moments forts des débuts de Goldorak sur Terre. A ce stade, on ne sait pas si le jeu proposera aussi des séquences avec Actarus / Daisuke, mais une chose est sûre, Microids et le studio Enroad sont particulièrement attendus, ces derniers étant en train de réaliser le fantasme de centaines de milliers de personnes. D'ailleurs, ces derniers peuvent être rassurés, Microids a confirmé que les thèmes musicaux emblématiques de la série animée seront dans le jeu à travers une réorchestration, ce qui devrait permettre d'apporter encore plus de puissance à l'aventure, la musique de Shunsuke Kikuchi étant indissociable de l'oeuvre. Ce dernier est aussi derrière les musiques de Dragon Ball et Dr Slump, et nous a quittés il y a déjà deux ans

Ça y est, enfin ! Deux ans pile poil après son annonce ( c'était le 24 février 2021 ), le jeu vidéo Goldorak révèle enfin ses premiers contours. Microids vient en effet de lâcher le tout premier teaser de gameplay dans lequel on peut enfin voir à quoi ressemblera le jeu lors de sa sortie, toujours prévue pour cette année, en 2023. Les premières images révèlent un monde ouvert dans lequel Goldorak pourra librement se déplacer, et d'après nos informations, il s'agira en réalité d'un jeu en semi open world, avec plusieurs biomes à explorer. Forcément, du haut de ses 30 mètres, notre UFO Robot Grendizer verra le monde des humains d'un point de vue différent, et on le constate avec les arbres qu'il surplombe. Certains plans nous permettent d'ailleurs d'apercevoir le Mont-Fuji au loin, ce qui permet d'affirmer que le jeu se déroulera au Japon. Le jeu semble cependant faire la part belle aux combats, avec des ennemis à défourailler avec la puissance et les pouvoirs de Goldo, sachant qu'il y aura aussi des boss à affronter, les fameux Golgoth. Pour ce qui est du rendu visuel, Microids et le studio français Enroad ont opté pour des graphismes en toon-shading, afin de conserver la patte artistique du dessin animé des années 70, avec cette direction artistique atypique et assez rondelette de l'époque.Autrement, cette vidéo de gameplay permet aussi à Microids de révéler le titre complet du jeu,

Le jeu Goldorak Le Festin des Loups est prévu pour une sortie en 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Voici d'ailleurs les logos pour le marché français, japonais et américain.