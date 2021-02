Goldorak : un jeu vidéo est en développement chez les Français de Microïds, premiers détails !

Un jeu vidéo chapeauté par Microïds : cette annonce-là, personne ne l'a vue venir. Ce qui pourrait paraître comme une blague est on ne peut plus officiel depuis quelques minutes, puisque ce sont les médias japonais qui ont eu la primeur de l'information. Tous sont formels, le célèbre robot qui a bercé l'enfance de nombreux quarantainaires d'aujourd'hui va faire un retour fracassant sur console. Pour l'heure, les informations autour du jeu sont très maigres, la production ayant démarré il y a peu, mais Go Nagai sera impliqué dans cette adaptation à travers sa société Dynamic Planning.

Faire revivre les aventures de Daisuke (Actarus en VF) et de Grendizer (Goldorak chez nous) dans un jeu vidéo avec les techniques d'aujourd'hui est un rêve qui devient réalité. J'ai trop hâte de pouvoir y jouer.

Popularisé en France via Dorothée dans Récré A2 en 1978, le dessin animé a connu un succès fulgurant auprès des enfants de l'Hexagone. Toutefois, Goldorak, ou plutôt Grendizer, n'est pas le robot justicier le plus populaire du Japon, qui lui a préféré un certain Mazinger, mais dans le coeur des enfants français, c'est pourtant ce bon vieux Goldorak qui compte. Stephane Longeard, le CEO de Microïds, fait d'ailleurs partie de cette génération et l'arrivée d'une telle licence dans le giron de sa société le rend aussi joyeux que nous :

Le jeu est en cours de développement et j'espère qu'on fera un jeu qui ravira les fans de la première heure. Notre équipe de production va tout donner pour délivrer un jeu qui rende hommage à la licence et ce qu'elle représente.

Si on touche du bois pour que le résultat ne soit pas du même acabit que les productions de la firme français (RIP XIII Remake et les Tuniques Bleues), on ne sait en revanche pas si le jeu est développement en interne ou confié à un jeune studio indépendant en devenir. Pour Goldorak cher Stephane Longeard, il ne va pas falloir se louper... On va veiller au grain dans tous les cas.