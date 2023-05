Goldorak : le contenu complet de l'édition collector à 289€ révélé, c'est carré

Le teasing pour Goldorak : Le Festin des Loups se poursuit du côté de Microids qui vient enfin de révéler le contenu des éditions limitées de son jeu. Deux versions seront en effet proposées lors de la sortie à la fin de l'année, une édition Deluxe et une Edition Collector. Et une chose est sûre, l'éditeur français n'a pas fait les choses à moitié. Steelbook, porte-clef, lenticulaire et poster pour la version la moins onéreuse, figurine, artbook au format A4 avec coverture rigide, set de pin's et d'autres bonus, de quoi justifier les 289,89€ demandés à la caisse. On vous donne tous les détails avec les images qui vont avec.

La version Deluxe (69,99€) comprendra :

Le jeu standard

Un lenticulaire

Un Steelbook® exclusif

Un porte-clé

Un Poster









L’édition Collector (289,99€) comprendra :

Une boîte exclusive

Une figurine de Goldorak exclusive (25 centimètres) à cette édition

Le jeu standard

Un lenticulaire

Un Steelbook® exclusif

Un porte-clé

3 pin’s

4 lithographies

Un golden ticket

Un Artbook

Des bonus digitaux

Un Poster