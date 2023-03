Goldorak : Actarus et Alcor seront aussi jouables, nouveaux détails du gameplay

Il y a une semaine tout juste, Microids nous révélait le premier teaser de gameplay du très attendu jeu vidéo Goldorak, annoncé il y a déjà deux ans par Microids. Dans la même journée, nous vous proposions une interview exclusive des deux producteurs du jeu que sont Nourdine Mohammed Saad et Julien Hubert. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur les intentions, mais aussi le gameplay qui promet des combats et des phases en Spacer, la soucoupe qui permet à Goldorak de voler. Si nous avions pu prendre le jeu en mains et accéder à des informations qui n'étaient pas encore officielles, sachez qu'on peut dès maintenant vous annoncer que les personnages d'Actarus et d'Alcor seront jouables. Si Actarus aura des scènes propres à lui en tant que personnage humain, Alcor ne sera jouable que via son l'OVTerre dans des phases de shoot-em-up vertical. Ces détails d'une grande importance pour les fans de l'oeuvre de Go Nagai ont même été partagés dans sur la fiche technique d'Amazon, en description où l'on apprend que l'histoire du jeu nous permettra de rencontrer une pléaide de personnages issus du dessin animé.







Préparez-vous à vivre une aventure inoubliable avec Goldorak, le célèbre robot géant. Ce jeu d’action/aventure adapté de la série animée culte, vous plongera au cœur de l'univers de son créateur, Go Nagai, et vous donnera la chance de piloter le plus puissant des robots et de combattre les forces du mal. Suite à la destruction de la planète Euphor par l’empire de Véga, le prince Actarus se réfugie sur notre planète. Recueilli et adopté par le professeur Procyon, il vit au ranch du Bouleau Blanc. Alors que l’invasion de Véga sur Terre est imminente, Actarus va défendre la planère Terre en utilisant Goldorak, le robot titanesque caché au plus profond de l’observatoire du professeur Procyon. Avec l’aide d’Alcor, le prince d’Euphor va sans cesse repousser les attaques de Véga et combattre ses terribles robots, les Golgoths, envoyés pour le détruire. Incarnez Actarus et son colossal robot à travers des combats épiques aux multiples gameplay : pilotage du Spazer (module volant dans lequel se loge Goldorak), shoot-them-up vertical dans l'OVTerre d'Alcor et action/combat à la 3ème personne en contrôlant Goldorak. Utilisez ses attaques iconiques et dévastatrices pour détruire les terrifiants Golgoths et sauver la terre. Plongez dans la peau d'Actarus et rencontrez de nombreux personnages incontournables au cours de séquences de dialogues dans les environnements iconiques de la série, reproduits fidèlement dans le respect des designs de la série originale. Enfin, gagnez des points d’expériences à travers des missions pour obtenir de nouvelles capacités et améliorer vos pouvoirs. Diffusée en France depuis plus de 40 ans, la cultissime série animée Goldorak a marqué plusieurs générations par son histoire riche en rebondissements. Des millions de personnes à travers le monde se rappellent encore de ses métamorphoses et de ses fulguropoings.







D'autres détails croustillants sur le gameplay ont été partagés dans notre interview que l'on vous remet juste ici.



La sortie de Goldorak : Le Festin des Loups est attendue pour la fin de l'année sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.