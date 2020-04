God of War : le christianisme fait aussi partie de l'univers, avoue Cory Barlog

Est-ce que le christianisme est une autre partie de God of War ?



- Ça fait partie de l'univers, oui.

Ce n'est un secret pour personne et encore moins depuis le dernier opus en date : le monde de God of War s'articule autour des différentes mythologies, de la Grèce Antique à celle du Nord en passant par les asiatiques ou les sud-américaines. Pour l'instant, seules les deux premières ont été explorées par Santa Monica Studios qui, toutefois, avait hésité sérieusement à emmener Kratos en Égypte Ancienne : aujourd'hui, Cory Barlog, réalisateur de God of War II et God of War 2018, vient de faire une déclaration étonnante sur Twitter, répondant à un internaute curieux.C'est donc clair et précis : le God of War-verse n'imbrique pas seulement que des théologies anciennes mais aussi des religions actuelles - en tout cas, au moins une, le christianisme. Et quand on se penche sur la question, cela fait plutôt sens.Difficile d'évaluer le placement chronologique de God of War par rapport à notre monde actuel, si tant est que ce dernier existe vraiment dans la saga : pourtant, la réponse se trouve à la fin du tout premier épisode, sorti en 2005. Lorsque Kratos s'assoit sur le trône du Dieu de la Guerre après avoir vaincu Arès, il est alors fait mention des différentes guerres humaines de notre histoire : les révolutions des derniers siècles, les Guerres Mondiales et, surtout, les moyenâgeuses... qui étaient bien sûr à conflits purement religieux.En d'autres termes, le christianisme existe bel et bien dans God of War, oui, mais cela ne concerne probablement pas Kratos puisque se déroulant probablement bien, bien après son passage. À moins que Barlog nous réserve une surprise scénaristique de taille, ce qui n'est pas à exclure.