Ghost of Tsushima : un coffret triple vinyle pour l'OST, une superbe pochette réalisée par l'auteur d'Afro Samurai

Si le voyage au Japon féodal de Sucker Punch est aussi envoûtant, ce n'est pas uniquement grâce à sa direction artistique épatante et ses effets de lumière remarquables : on doit aussi une part très importante de l'ambiance à Ilan Eshkeri et Shigeru Umebayashi, les deux compositeurs derrière l'OST finement taillée pour le compte de Jin Sakai.Les aficionados de l'exclusivité PS4 et autres collectionneurs seront donc ravis d'apprendre que Sony compte bien commercialiser la bande originale dans un coffret de trois vinyles, tout fraîchement dévoilé et prévu à la livraison à partir du 24 septembre pour 39,95 dollars : au programme, cent minutes de morceaux ensorcelants et une pochette magnifique dessinée par Takashi Okazaki, auteur doué et respecté pour être derrière la franchise Afro Samurai. Bref, un bien bel objet qui pourrait bien atterrir sur vos étagères un de ces jours, on ne sait jamais.