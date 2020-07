Ghost of Tsushima : la météo évolue selon la manière de jouer, confie un développeur

L'un des plus grands points forts de Ghost of Tsushima est indéniablement son atmosphère à couper le souffle doublée d'une direction artistique pointilleuse : aujourd'hui, on apprend par le biais du directeur créatif Nate Fox, qui a pu s'entretenir avec Gamespot, qu'une feature implicite était bel et bien présente, participant grandement à l'ambiance visuelle :Ceux qui ont fait le jeu le savent : plus la quête de Jin Sakai avance et plus le samouraï aura de possibilités entre le gameplay issu de son art traditionnel et celui du "Fantôme", que l'on pourrait presque interpréter comme inspiré des ninjas.Un petit détail implicite qui a clairement son importance dans l'ambiance instaurée !Ghost of Tsushima est disponible depuis le 17 juillet prochain et s'est imposé comme un carton mondial : après une rupture de stock au Japon , le jeu d'action-aventure a finalement réalisé le meilleur lancement pour une nouvelle franchise sur PS4 , devançant d'autres exclusivités comme Days Gone, Horizon Zero Dawn ou Death Stranding. D'ailleurs, n'hésitez pas à jeter un œil à notre (long) test complet juste ici