GDC 2020 : EA se retire du salon à son tour, l'hécatombe du coronavirus continue

Décidément, on ne s'attendait certainement pas à un tel impact du coronavirus au Pays de l'Oncle Sam. Alors que le pays ne déclare toujours aucun cas de contamination de la malheureusement célèbre maladie, ses différents salons continuent d'en prendre pour leur grade avec de nombreux acteurs qui, un à un, annoncent leur absence inopinée : la GDC 2020 est particulièrement concernée puisqu'après la non-venue déclarée de Sony Kojima Productions et même Faceboook, c'est désormais Electronic Arts qui officialise son refus de participer à l'événement de San Francisco.C'est dommage, oui, mais c'est avant tout pour des raisons de sécurité évidentes et protéger ses effectifs. Notons que la GDC 2020 n'est pas le seul salon atteint puisque la PAX East de Boston, qui se tiendra cette semaine, a également vu Sony se retirer , annulant au passage la démo de The Last of Us 2 qui y était prévue.