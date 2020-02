Death Stranding : Kojima Productions se retire de la GDC 2020 à cause du coronavirus

Bien que Death Stranding soit sorti il y a maintenant plusieurs mois, son actualité n'est pas totalement estompée, loin de là : son OST arrive bientôt dans de superbes vinyles et, encore plus intéressant, une mouture PC devrait bientôt débarquer. Sans doute afin de la présenter comme il se doit, Kojima Productions devait se rendre, comme beaucoup d'autres acteurs de l'industrie, à la GDC 2020 : seul problème, le coronavirus continue d'impacter la planète et la firme a tout simplement du... revoir ses plans.Et par revoir ses plans, on entend se retirer totalement du programme : ainsi, l'entreprise de Kojima San rejoint la politique de Sony qui, lui aussi, ne sera pas présent à l'événement afin d'éviter tout risque de contamination et "assurer la sécurité de ses effectifs". Si la GDC 2020 se tient à San Francisco aux États-Unis, pays qui ne déclare encore aucun cas de contagion, on ne peut en dire autant du Japon qui reste, à ce jour, le deuxième pays le plus touché après la Chine. Désormais, il ne reste plus qu'à voir si d'autres entreprises suivront la tendance en s'absentant du célèbre salon.