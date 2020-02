Death Stranding : l'OST débarque avec de magnifiques vinyles, toutes les infos

Si le voyage lunaire de Death Stranding a séduit autant de joueurs, c'est à cause d'une ribambelle d'arguments (longuement détaillés dans notre test, juste ici ) dont l'OST fait indéniablement partie. Des morceaux poignants survenant lors des cinématiques ou des phases de jeu à des moments minutieusement sélectionnés : on y retrouve des tracks sous licence - Low Roar, bien sûr - et d'autres complètement originaux, composés par Ludvig Forssell.C'est ce dernier qui nous intéresse aujourd'hui puisque l'ensemble de ses musiques viennent tout juste d'être annoncées dans une édition vinyles resplendissante : trois disques au design moléculaire pour vingt-neuf titres, répartis sur six faces, avec une pochette signée Max Löffler.Death Stranding - Original Video Game Score est donc disponible à la précommande depuis le site de Mondo pour la modique somme de 45 dollars : notons qu'une deuxième édition vinyle, comportant les musiques d'artistes, arrivera également plus tard dans l'année. Alors, tentés ?