GameStop : la firme fait machine arrière et ferme ses boutiques aux États-Unis

On vous en parlait la semaine dernière : s'estimant comme un commerce essentiel, le célèbre revendeur GameStop refusait de fermer ses boutiques aux États-Unis, demandant ainsi à ses employés de venir travailler. Quelques jours plus tard, après avoir fait un bad buzz considérable et devant l'ampleur de l'épidémie locale, la plateforme retourne sa veste et l'annonce officiellement : les boutiques ferment leur porte et ne les rouvriront que lorsque la situation sera calmée.Histoire de faire perdurer son activité, GameStop précise tout de même que son site internet, lui, est bel et bien fonctionnel et qu'un système de livraison en point de retrait est mis en place. Il est alors possible, au Pays de l'Oncle Sam, de récupérer son dû même s'il est évidemment préconisé deComme en France, n'est-ce pas ?