Forza Horizon 5 : une vidéo de 9 min de gameplay et plein d'infos en provenance de la gamescom 2021

Bien que la gamescom soit un salon de moins en moins prestigieux, Microsoft a donné le coup d'envoi de cet événement estival, qui va permettre d'en savoir plus sur certains jeux. Parmi ceux-là, on retient Forza Horizon 5 qui continue de lâcher des bribes d'informations à chaque fois qu'il s'illustre. Par le biais d'une conférence en ligne, nous avons pu assister à une démo de gameplay de 9 minutes, précédé d'un petit laïus des développeurs de Playground Games qui rappellent avec un certain plaisir que le Mexique est un pays où l'on rencontre toutes sortes de paysage. Et il est vrai qu'en 9 minutes de jeu, on va passer de la tempête de sable à la jungle humide en un rien de temps. Circuit de terre, route goudronnée et chemin boueux, là aussi, la conduite diffèrera en fonction de la surface et mieux vaut avoir le véhicule adéquat pour mieux s'en sortir. De même, on a pu voir une Ford Bronco Badlands 2021, la Corvette Stingray 2020et la fameuse Porsche 911 Desert Flyer nos montrer leur belle carrosserie.



Comme d'habitude, il sera possible de suivre le chemin balisé ou bien sûr, sortir des sentiers battus pour un peu plus de piment, sachant que Forza Horizon 5 proposera la plus grand map de la franchise ever. Côté graphismes, le jeu affiche un rendu magnifique et il profitera aussi de la technologie du Ray-Tracing, mais pas partout. Ça sera le cas sur la carrosserie des bolides, sur les trophées qu'on pourra contempler dans sa maison, et autour du site du Festival Horizon. Enfin, on terminera par un détail intéressant : le titre proposera un nouveau mode de difficulté baptisé "Touriste", créé pour l'exploration et comprendra ainsi des options et des assistances adaptées à la découverte de lieux à visiter.



La sortie de Forza Horizon 5 est prévue pour le 9 novembre 2021 sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One.