Forza Horizon 5 : la version PS5 est confirmée au 29 avril 2025, nouveau trailer pour annoncer la date

tout le contenu post-lancement sera disponible, soit plus de 900 véhicules, plus de 40 mises à jour thématiques, deux extensions et bien plus encore. Rappel, ce n'est pas Playground Games qui s'est chargé du portage, mais Panic Button, puisque le studio est déjà bien occupé avec Fable, dont la sortie a été repoussée à 2026.





PlayStation vient de révéler la date de sortie de la version PS5 de Forza Horizon 5, et ce sera le 29 avril prochain. Un nouveau trailer a d'ailleurs été partagé sur la chaîne YouTube de PlayStation, ce qui fait un choc quand même, alors qu'on sait désormais que la nouvelle stratégie de Xbox, c'est de permettre à toutes leurs exclus de vivre sur les autres supports, y compris la concurrence directe. Néanmoins, Forza Horizon 5 débarquera avec un décalage de 4 ans par rapport aux éditions Xbox et PC, ce qui signifie aussi que