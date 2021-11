Forza Horizon 5 : un trailer de lancement dépayant et rafraîchissant !

Si des millions de personnes jouent déjà à Forza Horizon 5 en avance, ce n'est que le 9 novembre prochain que le jeu sera disponible pour tout le monde et notamment le grand public. Bien sûr, comme le veut la tradition, Microsoft et Playground Games ont travaillé sur une bande annonce de lancement, celle qui résume à peu près les grandes lignes de ce qui nous attend une fois in-game. Dans tous les cas, cette bande annonce fait figure de bon élève, avec un rythme certain, des jolis plans choisis, et un festival de couleurs propres au Mexique. Sans compter qu'on nous montre un bel aperçu des décors qu'on va pouvoir découvrir dans le jeu, avec des environnements désertiques, des zones montagneuses, de la jungle et des petits villages qui transpirent la fiesta à chaque coin de rue. On vous rappelle que Forza Horizon 5 a reçu la note de 18/20 sur JEUXACTU et un joli 91% de moyenne sur Metacritic.