Forza Horizon 5 sur PS5 : une nouvelle ère pour la série de course emblématique à la Xbox

Si tous les sujets tournent en ce moment autour du remaster d'Oblivion et de Clair Obscur Expedition 33, il est un autre jeu qui débarque ces prochains jours, à savoir Forza Horizon 5 sur PS5. C’est un événement hautement symbolique dans l’histoire du jeu vidéo : Forza Horizon 5, l’un des titres phares de Microsoft, sera disponible sur PlayStation 5 à partir du 29 avril 2025. Cette arrivée marque la première apparition d’un jeu Forza sur une console Sony, concrétisant une ouverture stratégique majeure entre les deux géants de l’industrie. Développé initialement par Playground Games, Forza Horizon 5 a été porté sur PS5 par Panic Button, un studio reconnu pour son expertise technique. Ce portage conserve l'intégralité du contenu proposé sur Xbox et PC : plus de 900 véhicules, les deux extensions majeures Hot Wheels et Rally Adventure, ainsi que les 40 mises à jour post-lancement qui ont enrichi l’expérience au fil du temps.











Les joueurs PS5 auront également accès à Horizon Realms, une mise à jour gratuite et inédite qui introduit de nouveaux environnements créés par la communauté, avec douze zones distinctes, de nombreux défis, et plusieurs nouveaux véhicules. Sur PlayStation 5, le jeu bénéficie d’une optimisation complète : rendu en 4K, temps de chargement significativement réduits, et prise en charge des fonctions haptiques et des gâchettes adaptatives de la manette DualSense. Deux modes d’affichage sont proposés : un mode Performance en 60 FPS et un mode Qualité intégrant le ray tracing.



Pour jouer à Forza Horizon 5 sur PS5, les utilisateurs devront associer leur compte PlayStation Network à un compte Microsoft, étape obligatoire au premier lancement. Il s’agit d’une connexion permanente, non modifiable par la suite. De plus, un abonnement PlayStation Plus sera requis pour accéder au multijoueur en ligne. À noter que la progression croisée n’est pas disponible entre les versions Xbox/PC et PS5. Les joueurs devront repartir de zéro, même s’ils possèdent déjà le jeu sur une autre plateforme.





Trois éditions seront proposées :

Édition Standard : le jeu de base uniquement.

Édition Deluxe : inclut le jeu et le Car Pass (ajout régulier de véhicules).

Édition Premium : ajoute les deux extensions, du contenu exclusif, ainsi qu’un accès anticipé au jeu dès le 25 avril 2025 à minuit.





Aucune version physique n’a été annoncée pour l’instant ; le jeu sera distribué uniquement en version numérique via le PlayStation Store.





Une ouverture stratégique majeure

L’arrivée de Forza Horizon 5 sur PS5 n’est pas seulement un événement commercial ; elle illustre une stratégie plus large d’ouverture de Microsoft, qui souhaite proposer certains de ses titres à un public plus large. Cette décision pourrait préfigurer d’autres partenariats ou sorties croisées à l’avenir, dans un contexte où les frontières entre écosystèmes se font de plus en plus perméables.