Forza Horizon 5 arrive sur PS5, c'est officiel et Sony s'est même empressé de l'annoncer

Forza Horizon 5 va débarquer dans quelques mois sur PS5. Le genre d'annonce qui fait encore halluciner une partie de la communauté Xbox, qui voit ses exclusivités partir vers la concurrence au fil des années. Un coup dur à encaisser, surtout que Forza a toujours été considéré comme l'une des licences phares liée à la marque Xbox, aux côtés de Halo et de Gears of War. Il faut dire cependant que le terrain était déjà bien préparé, entre les rumeurs incessantes depuis plusieurs mois et les pontes chez Xbox et Microsoft qui n'ont eu de cesse de multiplier les interventions pour expliquer l'importance d'être présent sur tous les appareils, peu importe la concurrence. Il ne fait plus vraiment aucun doute quant à l'avenir d'éditeur-tiers qui se profile pour le constructeur américain, et dont les derniers rachats (comme celui d'Activision-Blizzard) n'a pas permis de faire exploser les abonnements au Xbox Game Pass (+2% seulement). C'est donc une nouvelle ère qui commence pour Xbox.







Les comptes Twitter PlayStation se sont empressés de relayer l'information et c'est donc au printemps prochain que Forza Horizon 5 arrivera sur PS5, avec cette petite précision : le jeu sera compatible cross-play. Ce qui signifie que les joueurs PlayStation, Xbox et PC pourront jouer tous ensemble. A noter aussi que tout le contenu post-lancement des versions Xbox et PC sera disponible day one sur PS5, ce qui veut dire pas moins de 900 voitures disponibles dans le jeu, plus de 40 mises à jour thématiques, deux extensions et bien plus de contenu. C'est le studio Panic Button qui s'occupe du portage sur PS5, en partenariat avec Turn 10 Studios et Playground Games. Et enfin, sachez qu'une nouvelle mise à jour gratuite, répondant au nom de Horizon Realms arrivera prochainement et sera disponible sur les trois supports. Que de surprises !