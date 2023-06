Forza Horizon 5 : la voiture de Barbie débarque dans le jeu, vous aimez le rose bonbon ?

Warner Bros Pictures prépare la sortie du film "Barbie", toujours attendu pour le 19 juillet prochain en France au cinéma. Côté marketing, pas mal de choses ont été prévues pour que le métrage avec Margot Robbie et Ryan Gosling rayonne au-delà de la sphère du Septième Art. Et c'est d'ailleurs du côté du jeu vidéo qu'on va retrouver le film réalisé par Greta Gerwig, puisqu'un partenariat a été réalisé avec Microsoft (la marque Xbox en fait), et surtout le jeu Forza Horizon 5. Dans le film, Barbie possède une Chevrolet Corvette EV de 1956 (rose bonbon bien évidemment) qu'elle exhibe un peu partout où elle va. Ken en revanche préfère le côté massif du pick-up GMC Hummer EV de 2022. Forcément, l'envie de retrouver ces deux bolides dans Forza Horizon 5 a été plus forte que tout et il est donc possible dès maintenant de récupérer les deux véhicules dans le jeu. Il suffit de les télécharger depuis le Centre de messages du jeu et elles apparaîtront dans le garage, prêtes pour la course.