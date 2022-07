Forza Horizon 5 : l'extension "Hot Weels" est disponible, rappel des nouveautés

212 kilomètres de pistes









. Evidemment, ceux qui connaissent TrackMania y verront évidemment des ressemblances, même si Hot Wheels permettra plus de fantaisies comme la possibilité de rouler sur des pistes glacées, glisser sur l’eau, garder le contrôle et même défier la gravité sur les pistes magnétiques futuristes.

NOUVEAUTÉS HOOT WHEELS

Nouveaux biomes et pistes : Hot Wheels Park propose de nombreux biomes originaux et variés, tous réunis sous l'exaltant Horizon Nexus, où le Festival Horizon est suspendu au beau milieu des pistes Hot Wheels entrelacées.

Hot Wheels Park propose de nombreux biomes originaux et variés, tous réunis sous l'exaltant Horizon Nexus, où le Festival Horizon est suspendu au beau milieu des pistes Hot Wheels entrelacées.

Une nouvelle histoire Horizon : Hot Wheels : A History of Speed comporte cinq chapitres, qui se débloquent en même temps que votre rang Hot Wheels, et vous emmène dans un voyage à travers l'histoire des Hot Wheels. Pour la première fois dans la franchise, vous pouvez rejoindre vos amis et jouer à l'extension entière depuis le tout début en mode coopératif.

Hot Wheels : A History of Speed comporte cinq chapitres, qui se débloquent en même temps que votre rang Hot Wheels, et vous emmène dans un voyage à travers l'histoire des Hot Wheels. Pour la première fois dans la franchise, vous pouvez rejoindre vos amis et jouer à l'extension entière depuis le tout début en mode coopératif.

La possibilité de créer votre propre aventure Hot Wheels dans le labo d'Epreuves : Le kit de création Hot Wheels comprend plus de 80 pièces de circuits qui peuvent être assemblées instantanément. Les plans créés sur la carte du Mexique du jeu de base avec des éléments Hot Wheels peuvent également être utilisés par des personnes ne possédant pas l'extension.

: Le kit de création Hot Wheels comprend plus de 80 pièces de circuits qui peuvent être assemblées instantanément. Les plans créés sur la carte du Mexique du jeu de base avec des éléments Hot Wheels peuvent également être utilisés par des personnes ne possédant pas l'extension.

De nouvelles options d'accessibilité pour Forza Horizon 5 : en exclusivité pour les jeux sur le Hot Wheels Park, de nouvelles options de caméra FOV arrivent sur console pour la première fois, notamment Chase Cam FOV et Far Chase Cam FOV.





































Rappelez-vous, c'était en plein Summer Games Fest 2022 que la première grosse extension de Forza Horizon 5 était dévoilée. Avec une dizaine de voitures supplémentaires, pas moins de 80 pièces de circuits, de nouveaux biomes à explorer, c'est la plus grosse mise à jour prévue pour le jeu de courses développé par Playgroung Games. Après quelques semaines d'attente, il est désormais possible de mettre la main dessus, moyennant 19,99€. Evidemment, si vous possédez déjà la version Premium Edition du jeu, le DLC est inclus et il sera possible du coup de profiter deHot Wheels