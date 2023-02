Forza Horizon 5 : l'extension Rally Adventure dévoile son contenu et son trailer

Sorti il y a un peu moins d'un an et demi, Forza Horizon 5 va nous faire le plaisir de revenir sur le devant de la scène. Comme l'avait teasé le compte officiel il y a quelques jours, les développeurs de Playground Games ont bossé sur une extension qui a été présenté cet après-midi lors d'un livestream. L'occasion d'apprendre pas mal de choses, à commencer par la date de sortie de ce gros DLC, fixée au 29 mars prochain. Le prix a également été révélé et il nous en coûtera 19,99€ pour explorer la Sierra Nueva et les six nouveaux biomes, dont des cratères, une carrière abandonnée et une forêt de palmiers entièrement destructible. Il sera évidemment possible de fabriquer son engin de rallye avec des pièces dédiées, dont un système anti-lag avec des effets de retour de flammes spectaculaires et un son pétaradant. De quoi faire du bruit et frimer sur la ligne de départ.



Parmi les biomes révélés, on a eu un aperçu de la ville de Pueblo Artza, une immense carrière abandonnée, façonnée spécialement pour le Gymkhana, puisqu'on retrouvera des dunes de sable épiques, l’étroite Vallée du désert et ses méandres, des collines verdoyantes et une forêt de palmiers entièrement destructible. De quoi ravir les bourrins de service qui n'ont pas envie de zigzaguer parmi la végétation. On a aussi appris l'arrivée d'un nouveau mode campagne, avec la possibilité de rejoindre 3 équipes de rallye et enchaîner un maximum de modes de jeu. Côté voitures, il a été annoncé 10 nouveaux véhicules tout-terrain, tels que la Ford F-150 Lightning Platinum de 2022, la Hoonigan Volkswagen Baja Beetle Class 5/1600 ‘Scumbug’ de 1973 mais aussi la légendaire Ford #4 Ford Focus RS de 2001. Allez, trêve de blabla, place à la vidéo.