Forza Horizon 5 : une nouvelle manette Xbox collector à la fois transparente et multicolore

En plus de la nouvelle démo de gameplay que Playground Games a présenté pour le coup d'envoi de la gamescom 2021, Microsoft a officialisé l'arrivée d'une manette collector aux couleurs du jeu de course open world. Attendu pour le 9 novembre 2021 (on n'invente rien), cette nouveau pad se distingue par le choix de son coloris, multiple, puisqu'il fait référence aux couleurs du festival qui aura lieu dans le jeu au Mexique. Du jaune, du rose, du cyan et également de la transparence, difficile de ne pas craquer face à ce mariage improbable qui en fait un objet déjà fort demandé. En effet, les précommandes étant déjà ouvertes, il y a de fortes chances pour que la rupture de stock arrive très vite. Si jamais vous êtes intéressé, on vous suggère de sortir la CB au plus vite.